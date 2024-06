Alay demana aplicar l'amnistia en el cas Tsunami: Imputar terrorisme criminalitza els manifestants

MADRID, 18 juny (EUROPA PRESS) -

Josep Lluís Alay, el cap de l'oficina de l'expresident Carles Puigdemont, ha traslladat al jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón la seva petició perquè li apliqui la llei d'amnistia en la causa de Tsunami Democràtic i ha rebutjat que el que s'ha investigat fins ara pugui ser considerat terrorisme: "No és més que la criminalització de l'exercici dels drets fonamentals" dels manifestants.

A través d'un escrit al qual ha tingut accés Europa Press, Alay sol·licita al titular del jutjat central d'instrucció 6 que arxivi la causa per a ell després de l'entrada en vigor de la mesura de gràcia que perdona una dècada del procés independentista català.

La defensa d'Alay, exercida per l'advocat Gonzalo Boye --també defensa legalment Puigdemont--, descarta en l'escrit d'al·legacions que hi hagués una finalitat terrorista i que es provoquessin intencionadament greus violacions dels drets humans, que queden exclosos de la llei.

"En aquest cas, els fets objecte d'investigació, que no passen de l'exercici legítim del dret de manifestació, no poden ser enquadrats dins el que la Directiva (europea 2017/541) estableix com a finalitats terroristes conforme al propi article 3 d'aquest cos normatiu. Pretendre una cosa diferent, sobre fets que són públics i notoris, no és més que la criminalització de l'exercici dels drets fonamentals", sosté.

Per la defensa del cap de gabinet de Puigdemont, "i adaptat al cas que ens ocupa, es recomana abstenir-se de criminalitzar els manifestants catalans per delictes relacionats amb el terrorisme".