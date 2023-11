Alay demana acreditar que el mort en els aldarulls de Tsunami se'l va tractar com a víctima del terrorisme

Adverteix que, si no s'ha fet, l'Audiència Nacional hauria vulnerat el dret de la UE

MADRID, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

Josep Lluís Alay, el cap de l'oficina de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ha sol·licitat al jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón, que investiga els aldarulls provocats per Tsunami Democràtic arran de la sentència del procés, que acrediti que al ciutadà francès que va morir enmig d'aquests disturbis se li ha donat el tractament de víctima del terrorisme, com marca la normativa europea.

Així s'expressa la defensa, exercida per l'advocat Gonzalo Boye, en un escrit al qual ha tingut accés Europa Press, en què parla de la defunció per "una fatal cardiopatia" d'un ciutadà francès a l'Aeroport del Prat en les protestes dirigides per Tsunami, un succés que el titular del jutjat central d'instrucció 6 recull en la interlocutòria en què imputa Alay, assenyala Puigdemont i apunta a delictes de terrorisme.

La defensa reclama a García-Castellón que li doni una còpia de totes les diligències que ha dut a terme per complir amb l'article 26 de la Directiva 2017/541 del Parlament i el Consell europeus, relativa a la lluita antiterrorista, el qual recull els "drets de les víctimes del terrorisme residents en un altre estat membre".

Alay afegeix que, "en cas de no haver-se actuat conforme al dret de la UE", "es procedeixi amb caràcter d'urgència a complir aquesta obligació"; que "es posi en coneixement immediat" de les autoritats franceses "la greu situació d'incompliment en què hauria incorregut aquest jutjat"; i que es recapti de França "tota la documentació que tingui sobre si per part d'aquest Estat es va activar cap mecanisme per considerar el mort com a víctima del terrorisme".