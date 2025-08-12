Alantra avisa que si BBVA puja el preu de l'OPA a Sabadell destruiria valor per als accionistes

MADRID 12 ago. (EUROPA PRESS) -
La signatura d'anàlisi de valors Alantra ha avisat que si BBVA puja el preu de l'oferta pública d'adquisició (OPA) sobre Banc Sabadell, es destruiria valor per als accionistes, segons es desprèn d'un informe al que ha tingut accés Europa Press.
Els analistes d'Alantra han analitzat la decisió de BBVA de seguir endavant amb l'OPA, tal com va comunicar aquest dilluns després del tancament de mercat, a pesar que la llei li facultava a retirar-se després de la decisió de Banc Sabadell de vendre TSB.
"L'anunci de seguir endavant amb l'oferta està en línia amb les nostres expectatives, encara que haguéssim preferit que BBVA seguís la via Orcel de retirar a Unicredit de l'oferta per BPM, admetent que les coses havien canviat des que es llancés l'oferta", ha dit Alantra.
La signatura espera que BBVA llanci l'oferta al començament de setembre, la qual cosa implicaria una millora amb un major component d'efectiu: "En la nostra opinió, una oferta hostil així destruiria valor per als accionistes, i per tant romanem cauts en BBVA", ha dit Alantra.
La casa d'anàlisi manté una recomanació de mantenir-se 'neutral' amb les accions de BBVA, assignant un preu objectiu de 16 euros.