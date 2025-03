Alamany veu a ERC la millor eina per a la independència: S'ha acabat l'Esquerra Republicana "acomplexada"

"ERC marcarà el camí perquè Catalunya torni a ser rica i plena"

BARCELONA, 16 març (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha defensat que ERC serà la millor eina per treballar amb ambició per a la independència de Catalunya: "S'ha acabat l'Esquerra Republicana acomplexada".

Ho ha dit durant la seva intervenció en la clausura del 30è Congrés d'ERC a Martorell (Barcelona), en què s'han aprovat les ponències política, estratègica i estatutària i que ha donat a conèixer l'informe que reconeix l'existència de l'estructura B entre 2019 i 2023 i assenyala com a responsables als sotssecretaris de comunicació que va tenir el partit en aquest període, entre els quals estaven Sergi Sabrià i Marc Colomer.

"Hem estat la llavor de moltes de les victòries del nostre país. I ho tornarem a ser. Serem l'eina que prepararà millor el país per a un futur en llibertat", ha sostingut.

FRUSTRACIÓ QUE PORTA A LA POR

La líder republicana ha radiografiat una Catalunya que ha viscut moltes sacsejades en els últims anys, i s'ha assenyalat textualment a les infraestructures obsoletes, els joves precaris, la baixa natalitat, les dificultats per accedir a un habitatge, un model productiu feble i una llengua catalana que perd vitalitat.

"La frustració també ha portat a la por i a la divisió en la nostra societat. El país no està bé, perquè la gent del nostre país no està bé", ha lamentat.

DOS CAMINS

Davant d'aquesta situació, ha apuntat a dos camins que no comparteixen: girar full del procés, com creu que fa el PSC, o "aparentar" que encara s'està al 2017, en una al·lusió velada a Junts.

"Estic segura que obrirem un nou camí col·lectiu d'esperança, perquè la frustració i el malestar no han nascut per ser conduïts per cants de sirena", ha afegit.

EL "SALT DEFINITIU"

Alamany ha reivindicat que va ser Esquerra qui va posar sobre la taula la resolució del conflicte polític, els indults, la reforma del Codi Penal i l'amnistia: "Estàvem sols, com ho hem estat també defensant el concert econòmic".

"Som independentistes. I com ens ho prenem de debò, és el moment de dir també que el país no està preparat per al salt definitiu. Al contrari, sabem que estem en un moment de feblesa i de reculada en molts àmbits", ha expressat.

DEIXAR DE "LLEPAR-SE LES FERIDES"

Ha afegit que "el país necessita deixar de llepar-se les ferides, deixar de queixar-se, de culpar els diferents o els últims a arribar", i ha advocat per més intel·ligència i ambició nacional, segons ella.

Per això, ha cridat a arremangar-se i "tornar a creure", encara que ha avisat textualment que és difícil avançar quan Catalunya té els peus de fang, per la qual cosa ha reclamat tenir totes les estructures de construcció nacional.

"ERC marcarà el camí perquè Catalunya torni a ser rica i plena. No ho dubteu. S'acaba l'Esquerra acomplexada. Serem el nervi de la nació i els que prepararan millor el país per a la seva llibertat final", ha conclòs.