Alamany: El rol d'ERC és "obligar" a entendre a PSC i PSOE que Catalunya ha de ser escoltada

Critica el to de Collboni amb el balanç de mig mandat: "Molt poca ambició"

BARCELONA, 23 maig (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC i líder a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, ha afirmat que el seu partit té, en les seves paraules, molt clar que el seu rol és el d'obligar PSC i PSOE a entendre que Catalunya ha de ser escoltada i ha reiterat la seva predisposició a liderar el grup municipal en els comicis del 2027.

"Tenim molt clar quin és el nostre rol, i és el d'obligar el Partit Socialista des de la seva fragilitat, des de la seva feblesa a Barcelona, Catalunya i l'Estat, que entengui que Catalunya ha de ser escoltada, que els interessos dels catalans i les catalanes són importants i que durant massa temps han estat a la cua de la resta dels ciutadans d'Espanya", ha dit en una entrevista d'aquest divendres a 'El Nacional' recollida per Europa Press.

Ha apuntat que els republicans recordaran al PSOE que a Catalunya hi ha un, segons ella, procés independentista i "qüestions encara no resoltes", com són el finançament singular o el traspàs de Rodalies a la Generalitat, i ha insistit que els socialistes, a parer seu, han de complir amb aquestes qüestions.

Sobre el traspàs de Rodalies, ha incidit que qualsevol pas que es faci ha de ser "irreversible" i ha d'existir la garantia que, si apareix un govern del PP i de Vox, no es farà marxa enrere, en les seves paraules.

GRUP MUNICIPAL

Preguntada per si serà la candidata del partit en les eleccions municipals del 2027, ha expressat que el seu "compromís és amb Barcelona i estic 100% predisposada i motivada" a encapçalar la llista.

"És molt important el missatge que Esquerra Republicana es pren seriosament el projecte de la capital del seu país. Aquesta és una de les raons per les quals també vaig acceptar ser secretària general, perquè crec que un partit independentista ha de tenir un projecte fort, sòlid i recognoscible a la capital del país", ha dit.

BALANÇ DE MIG MANDAT DE COLLBONI

Sobre el balanç de mig mandat aquest dimecres de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat que "gairebé tot" el que va dir eren propostes que han estat, textualment, possibles perquè la Generalitat o ERC des del consistori les ha fet possibles i ha criticat la "molt poca ambició" del govern municipal.

Ho ha exemplificat en la possibilitat d'eliminar pisos turístics el 2028, la regulació dels lloguers de temporada, la governança del turisme o la distribució dels costos i els beneficis d'aquesta activitat econòmica amb la taxa turística, entre d'altres.

"Estem orgullosos que només amb cinc regidors hàgim estat capaços de ser tan rellevants en la vida política barcelonina. I ho dic amb cert pesar, perquè d'altres han abaixat els braços o s'han centrat més en la gesticulació", ha dit.