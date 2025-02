Alamany veu "postureig" en la sortida del PP del Consell de Política Fiscal i Financera

Acusa el PP de "tapar el veritable escàndol" que Mazón continuï al capdavant de la Comunitat Valenciana

BARCELONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -

La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha qualificat de "postureig" la sortida dels representants autonòmics del PP de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), perquè saben que després ells també obtindran la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA).

"Se'n van amb una actitud molt hipòcrita perquè saben que, tot i que s'aixequin de la taula, després rebran la seva corresponent part del deute del FLA. És gratis criticar-ho si després ho rebran igualment", ha criticat Alamany en unes declaracions a Europa Press.

Ha assegurat que al PP no li agrada que hi hagi un acord entre el Govern central i ERC, perquè "és el primer pas per arribar a parlar del finançament singular que Catalunya mereix".

LA GESTIÓ DE LA DANA

La dirigent republicana considera que aquesta actitud del PP pretén "tapar el veritable escàndol" que el president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, continuï al capdavant de la comunitat després de la seva gestió de la dana.

Ha sostingut que Mazón està tenint una actitud "indecent i vergonyosa", després de les diferents versions que ha donat sobre la seva arribada al Centre de Coordinació Operatiu Integrat (Cecopi) el dia de la dana, i ha reclamat la seva dimissió.

"És sorprenent que al PP li resulti més escandalós que Catalunya rebi el que mereix que no pas tenir un president indecent encara a càrrec de la Comunitat Valenciana", i ha afegit que això és un insult cap a les famílies que van perdre éssers estimats durant la dana.