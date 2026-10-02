Alamany (ERC) veu Junts "desconnectat de la realitat" després de tombar els decrets d'habitatge

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha assegurat que a Junts estan "desconnectats de la realitat" després de votar en contra dels decrets d'habitatge aquest divendres al Congrés dels Diputats.
En un missatge a X recollit per Europa Press, Alamany també ha criticat que el PSOE "ha volgut resoldre en 8 dies el que no ha resolt en 8 anys".
Ha acusat els socialistes d'arrossegar els peus quan a Catalunya es va regular l'habitatge i els de Junts d'anar en contra de la classe mitjana i treballadora: "Davant els uns i els altres, sempre estarem per defensar-la", ha resolt.