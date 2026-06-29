Alamany (ERC) veu a Feijóo "desesperat" i avisa a Junts que pactar amb PP i Vox seria temerari

Acusa a Feijóo de 'trumpisme' en qüestionar futurs resultats electorals per la 'llei de nets'
BARCELONA, 29 juny (EUROPA PRESS) -
La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha assegurat que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, està "bastant desesperat", després de defensar al Congrés del PP català d'aquest cap de setmana passar pàgina del procés independentista, i ha avisat a Junts que pactar amb PP i Vox seria una temeritat.
"És possible que alguns comencin a sentir cants de sirena de la dreta espanyola i el cos els demani arribar a pactes, com ja han fet amb coses de dretes, amb PP i Vox. El PP i Vox representen una amenaça per als interessos de Catalunya", ha subratllat Alamany aquest dilluns en roda de premsa.
La dirigent republicana ha insistit que "anar de la mà amb els enemics de Catalunya és una absoluta temeritat", en preguntar-li per la 'via Starmer' que proposa Junts, que consistiria en la dimissió de Pedro Sánchez com a president del Govern espanyol i que s'investeixi a un de nou.
Alamany també ha respost a les paraules de la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, que ha dit que hi ha un runrun dins del PSOE sobre la 'via Starmer': "Al meu l'únic runrun que em preocupa és el runrun de Feijóo amb la senyora Nogueras, és a dir, el runrun del PP venint a Catalunya de manera desesperada buscant com a aliats a Junts".
LLEI DE NETS I PLUS DE DIPUTATS
La número dos d'ERC també ha titllat d'ocurrència la proposta de Feijóo que el guanyador de les eleccions generals tingui un plus de diputats, i l'ha acusat d'inventar-se "un canvi de les regles del joc per arribar a la Moncloa com més aviat millor".
Alamany ha acusat de 'trumpisme' a Feijóo després d'assegurar la 'llei de nets', per la qual milions de descendents espanyols han sol·licitat la nacionalitat a l'empara de la Llei de Memòria Democràtica, és "enginyeria electoral, interès d'aconseguir votants", ja que aquestes persones que aconsegueixin la nacionalitat podran votar en uns comicis generals.
"Posar en dubte futuribles resultats electorals és una qüestió que havíem vist en altres candidats del món de l'extrema dreta. Per tant em sembla pur 'trumpisme', i el que passa que el senyor Feijóo està tan prop de Vox que al final és difícil de distingir els seus posicionaments d'un partit d'extrema dreta", ha subratllat Alamany.
LES EXPLICACIONS DE SÁNCHEZ
Sobre les explicacions del president del Govern central, Pedro Sánchez, al Congrés sobre la presumpta corrupció i al Congrés Federal del PSOE, la portaveu republicana ha sostingut que l'estratègia del "'i tu més' no és una bona recepta ni una bona fórmula per aturar a l'extrema dreta", i ha reclamat explicacions.
"Sabem que l'àrbitre no és neutral, però el PSOE hauria de deixar de fer-se gols en pròpia porta, fer neteja i complir amb la ciutadania de Catalunya", ha sostingut Alamany, que ha recordat que encara hi ha carpetes obertes com el finançament i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA).
També ha sostingut que a ERC no estan "en la pantalla de cap pressupost", en ser preguntada per la viabilitat a l'hora de negociar uns possibles Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), i ha insistit que abans de saltar a altres pantalles el Govern central ha de resoldre les que ja estan obertes i donar explicacions sobre els casos de corrupció.
Preguntada pel judici que començarà aquest dimarts a l'exconsellera de Salut, la republicana Alba Vergés, per la vacunació de Covid-19 a policies, Alamany ha sostingut que es tracta d'una "persecució política", i ha qualificat d'exemplar la campanya de vacunació engegada des del departament durant la pandèmia.