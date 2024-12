Alamany (ERC) veu "estrany" que Godàs arribi a pactar amb 'Foc Nou' després de les diferències expressades

BARCELONA 1 des. (EUROPA PRESS) -

La candidata a secretària general d'ERC per 'Militància Decidim', Elisenda Alamany, ha expressat que seria "estrany" que el líder de 'Nova Esquerra Nacional', Xavier Godàs, arribi a pactar amb els de 'Foc Nou' per buscar majories en la segona volta del congrés del partit, després de les diferències expressades entre les dues llistes, en les seves paraules.

En una entrevista a Rac1, recollida per Europa Press, i coincidint amb el dia després de la primera jornada de votació del congrés d'ERC, Alamany s'ha mostrat oberta a parlar amb tots de cara a la segona volta que se celebra d'aquí a dues setmanes: "No exercim vetos, no som sectaris".

Alamany ha defensat que la seva candidatura serà, textualment, una regeneració per a ERC perquè, en les seves paraules, 'Militància Decidim' està formada per nombrosos membres del món municipal mentre que 'Nova Esquerra Nacional' expressa "una continuïtat de persones que han acumulat càrrecs en els últims temps".