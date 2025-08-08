Alamany (ERC) veu una "bretxa" entre el creixement econòmic català i la riquesa de la ciutadania

BARCELONA 8 ago. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha afirmat aquest divendres que existeix una "bretxa" entre el creixement econòmic de Catalunya i la riquesa dels seus ciutadans i ha criticat el model de creixement basat a generar més riquesa amb els fonaments tant en els sous baixos com el creixement de la població.
"En els últims 25 anys, el PIB de Catalunya ha crescut un 50%, però en el mateix període la renda disponible per càpita s'ha estancat. L'economia catalana ha crescut, la demografia també, però els catalans i catalanes estem estancats", ha dit en un article a 'La Vanguardia' recollit per Europa Press.
Ha explicat que Catalunya ha apostat per un model de creixement basat en generar més riquesa, no produint millor o reforçant sectors de valor afegit, sinó amb sous baixos i fent créixer la població.
Ha criticat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, digués en l'últim ple monogràfic d'infraestructures que estava treballant per preparar la Catalunya dels 10 milions: "Cada vegada més escoltem aquesta aspiració. Crec que abans de pensar en la dels 10, hauríem de detenir-nos a entendre com hem arribat a la Catalunya dels 8 milions", ha apuntat.
Ha defensat una renovació del model econòmic diversificant i reequilibrant l'economia, i ha advocat per créixer a partir de "treballs qualificats i sous justos".