Alamany (ERC) vaticina una remodelació de Territori "per incompetència" amb Rodalies

BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha assegurat que "abans o després arribarà una remodelació del Departament de Territori per incompetència", en al·lusió a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la seva gestió de la crisi de Rodalies.
En una roda de premsa aquest dilluns, ha assegurat que mantenen la petició d'"assumpció de responsabilitats" de Paneque i del ministre de Transports, Óscar Puente, i continuaran pressionant per accelerar en el traspàs de Rodalies a la Generalitat.
La número dos dels republicans també ha explicat que les negociacions sobre la recaptació del 100% de l'IRPF per part de la Generalitat continuen encallades, per la qual cosa encara està "tancada la porta per negociar els pressupostos".
Alamany ha assegurat que descencallar la qüestió de l'IRPF "depèn del Govern", concretament de la consellera d'Economia, Alícia Romero, i ha acusat l'executiu català de no tenir ambició nacional, textualment.
També ha convidat altres formacions polítiques "que vulguin guanyar sobirania" a afegir-s'hi i pressionar amb ERC per aconseguir que tiri endavant.