Alamany (ERC) troba un "disbarat" que la Fiscalia demani 12 anys d'inhabilitació a Vergés i Argimon

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha qualificat de "disbarat" que la Fiscalia de Barcelona hagi sol·licitat 12 anys d'inhabilitació d'ocupació o càrrec públic per als exconsellers de Salut de la Generalitat Alba Vergés i Josep Maria Argimon per un presumpte delicte de prevaricació pel suposat retard en la vacunació contra la covid-19 dels guàrdies civils i policies nacionals.

En un missatge a X aquest dimarts, Alamany ha assegurat que "en situacions molt tenses i delicades per al país es va estar a l'altura i es va dur a terme una estratègia de vacunació exemplar".

El ministeri públic ha sol·licitat el mateix per a l'ex-secretari general de la Conselleria de Salut Marc Ramentol i per a l'exdirector del Servei Català de Salut Adrià Comella, i demana el sobreseïment per al director de serveis de la Conselleria de Salut, Francesc Xavier Rodríguez.