Alamany, sorpresa per "com de poc" s'ha mogut el PSC per Catalunya davant el PSOE

Diu que pactarà "amb qui calgui" a Barcelona per recuperar la identitat de la ciutat
BARCELONA, 12 març (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC i presidenta a Barcelona, Elisenda Alamany, ha afirmat aquest dijous que la sorprèn "com de poc" el PSC s'ha mogut per defensar Catalunya davant el PSOE i la contradicció que considera que existeix entre la confiança del PSC i els recels del PSOE davant la recaptació de l'IRPF.
Ho ha dit en preguntar-li per si la sorprèn que el Govern no es plantegi un altre escenari que aprovar els pressupostos en una entrevista a '20 Minutos' recollida per Europa Press, en què ha qualificat de precipitat i de "cop d'orgull" que el Govern hagi presentat la proposta per als comptes sense tancar el suport dels republicans.
Sobre les garanties que ERC necessita per negociar els pressupostos, ha assenyalat que hi ha d'haver un "compromís" per part del Govern central que faran les modificacions legislatives i que es presentaran en un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).
Ha expressat que ja no s'està "en el terreny dels compromisos verbals o de les entrevistes i les declaracions" i ha assegurat que confia que abans del 18 de març --data límit per retirar l'esmena a la totalitat als comptes-- hi pugui haver la recaptació de l'IRPF per a Catalunya.
BARCELONA
Alamany, que és la candidata republicana a les pròximes eleccions municipals de Barcelona, ha assegurat que està disposada a arribar a acords "amb qui calgui" per recuperar la identitat de la ciutat.
"Fer possible que la gent hi pugui continuar vivint i que els joves tinguin oportunitats, per davant els expats i turistes", ha assenyalat.
Sobre què la diferencia de l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha afirmat que per a ella els reptes que té Barcelona són actuals, no per d'aquí a 20 o 30 anys: "Els anuncis sobre la Sagrera són reptes tan de futur que potser ja no hi haurà veïns de Barcelona".