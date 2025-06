Alamany (ERC), sobre la relació amb el PSOE després de dimitir Cerdán: "La confiança està molt malmesa"

Creu que Colau va voler protegir tant Barcelona que "la va fer gairebé una ciutat provinciana"

BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC i líder del partit a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, s'ha pronunciat sobre la relació del partit amb el PSOE després de dimitir aquest dijous el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, per un presumpte cobrament de comissions il·legals: "És evident que la confiança està molt malmesa".

"Hem de ser molt exigents amb Pedro Sánchez a partir d'ara", ha dit en una entrevista d'aquest divendres a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press en preguntar-li per la compareixença del president del Govern central d'aquest dijous després de la dimissió de Cerdán, una resposta que va veure com emocional però no política, textualment.

Preguntada per si veu creïble que Sánchez no conegués el suposat cas de corrupció, ha expressat que ERC anirà, en les seves paraules, als fets provats, i ha criticat el socialista per "haver amagat el cap sota l'ala" i haver-se refugiat en un cert victimisme, segons ella.

"Ara està claríssim que haurà de donar molt més la cara del que ho ha fet en els últims mesos, i aquestes accions que li exigeix ERC seran fonamentals per definir al final el suport al Govern de l'Estat", i ha condicionat el suport d'ERC a Sánchez al fet que fet sigui aïllat.

FINANÇAMENT I AEROPORT

També ha criticat un possible retard en el compliment del calendari per tenir la proposta sobre el finançament singular, que acaba aquest 30 de juny: "Només tinc un missatge per a Salvador Illa, que Catalunya no entendrà que posi per davant els interessos dels catalans a les eleccions andaluses i la ministra Montero", ha dit.

En referència a l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, ha reiterat que el model aeroportuari d'Aena per a la capital catalana és el del low-cost i ha afirmat que "el debat està amb les cartes marcades" si l'enclavament està al servei dels inversors i accionistes d'Aena i no al servei dels interessos dels catalans.

COLAU I COLLBONI

En referència a la política municipal, ha criticat l'exalcaldessa Ada Colau per, a parer seu, voler sobreprotegir la ciutat: "Va voler protegir tant la ciutat que la va tancar, la va estimar tant i la va voler protegir tant que la va fer gairebé una ciutat provinciana".

Sobre l'actual primer edil, Jaume Collboni, ha afirmat que el veu "una mica desorientat", li ha retret no tenir model de ciutat i ha apuntat que el seu projecte per a Barcelona és, a parer seu, el d'anar fent.