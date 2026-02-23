Alamany recomana al Govern no presentar els pressupostos "sense tenir els vots lligats"

BARCELONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -
La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha recomanat al Govern que no presenti el projecte de llei de pressupostos "sense tenir els vots lligats", després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagi anunciat que els presentarà divendres.
"La meva recomanació és que és millor que no ho facin, però si ho fan és la seva decisió. El nostre posicionament està molt marcat, és molt clar", ha afirmat la portaveu republicana en una roda de premsa aquest dilluns, en la qual ha explicat que les negociacions pressupostàries es mantenen encallades perquè no s'ha avançat en el compromís que Catalunya pugui recaptar el 100% de l'IRPF.
Alamany ha advertit que "passen coses estranyes quan un va sense els vots lligats", i ha acusat els socialistes catalans de no haver fet els deures amb el PSOE sobre la recaptació de l'IRPF.