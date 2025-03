Alamany (ERC) reclama un "traspàs integral 100% a Catalunya" de Rodalies que sigui irreversible

TARRAGONA 22 març (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha reclamat un "traspàs integral 100% a Catalunya" de Rodalies que sigui irreversible per posar fi, textualment, al mal endèmic i estructural del servei ferroviari.

"És necessari un traspàs ja, un traspàs integral 100% a Catalunya; aquest és un pas, és un procés que hem de donar, ha de ser un pas irreversible", ha reivindicat Alamany com a única solució possible, en una declaració als mitjans des de la mobilització per 'Un servei ferroviari digne' d'aquest dissabte a Tarragona.

Així mateix, ha instat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a triar, en les seves paraules, entre el PSOE i la millora de vida dels catalans: "Ha d'escollir Catalunya".