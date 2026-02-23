Alamany (ERC) rebutja el front ampli d'esquerres que proposa Pisarello (BComú) a Barcelona

BARCELONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -
La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha rebutjat la proposta del candidat de BComú a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, de formar un front ampli d'esquerres a Barcelona de cara a les eleccions municipals.
En una roda de premsa aquest dilluns, la també líder d'ERC Barcelona ha subratllat que el seu partit vol recuperar la ciutat per als barcelonins, "i això no es fa ni ajuntant lletres i sigles, ni amb una amanida de fruites", ha afegit.
Ha apostat per tenir identitats nítides i un projecte que parli a la ciutat i als ciutadans, i ha afegit que la derrota de l'esquerra "no és perquè no sap optimitzar els seus vots, és que potser hi ha algunes esquerres que han deixat de connectar amb els seus votants".
"Els projectes que creixen a Barcelona són els que parlen clar, no els que estan parlant avui de si ens repartim cadires o si ajuntem sigles o lletres", ha retret Alamany.
La candidata republicana ha subratllat que està molt convençuda del projecte del seu partit: "Jo sí que crec que ERC amb les seves sigles pot ser guanyadora, perquè parlem als barcelonins".