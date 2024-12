Alamany no veu risc d'escissió si guanya Junqueras i opta per "no esperar a recosir"

BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -

La candidata a secretària general d'ERC per Militància Decidim, Elisenda Alamany, no creu que hi pugui haver risc d'escissió en el partit si guanya el líder de la seva candidatura i aspirant a la reelecció, Oriol Junqueras, però aposta per "no esperar a recosir".

En una entrevista d'aquest dimecres a Ser Catalunya recollida per Europa Press, ha dit que si és secretària general vetllarà perquè els militants puguin discrepar "sense ser assenyalats".

En relació amb un hipotètic pacte amb la candidatura amb la qual es mesuraran en segona volta, Nova Esquerra Nacional, per evitar una nova votació el 14 de desembre, Alamany ha afirmat que estan "oberts a tot" i a parlar amb tothom, també amb la candidatura de Foc Nou, que va quedar tercera en la primera votació.

Ha dit que fins al 14 de desembre toca "convèncer i seduir la militància", per explicar-los quina ERC imaginen per al futur.

Ha afirmat que l'"entristeix" que alguns hagin centrat la campanya a desgastar Junqueras, qui considera un dels millors actius polítics del partit, perquè creu que, més enllà de fer mal a la persona, ajuda els adversaris polítics d'ERC.

COMISSIÓ DE LA VERITAT

En preguntar-li per la comissió de la veritat que planteja Militància Decidim sobre l'estructura B, Alamany ha dit que "pot ser que incomodi", però que és una de les peticions de la militància i que és necessària perquè el partit es faci respectar.

Així, ha celebrat que la seva candidatura hagi proposat el nomenament de l'exdiputat al Congrés Joan Tardà per presidir aquesta comissió.