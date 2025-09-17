Alamany no veu "ambició nacional" en Illa i critica que se centri a gestionar

Acusa Montero de pensar "més en les seves eleccions a Andalusia que en el que ha de complir"
BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha criticat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, no té "ambició nacional" per a Catalunya, i ha criticat que l'executiu d'Illa se centri a pacificar, normalitzar i gestionar, textualment.
"Veig un president de qualsevol altra comunitat autònoma", ha afirmat en una conferència de Nueva Economía Fórum a Barcelona aquest dimecres, en la qual ha assenyalat que no ha sentit cap idea del Govern sobre el futur de Catalunya.
"Aquest país transpira ambició nacional. No és que ERC demani unes coses en uns acords, és que aquest país vol això. Fa massa temps que esperem i no podem esperar", ha afirmat la dirigent republicana en al·lusió al finançament singular, i ha recordat que no hi haurà negociació pressupostària sense avenços en aquesta carpeta.
Preguntada pels comptes a escala estatal, Alamany ha criticat la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero: "Està pensant més en les seves eleccions a Andalusia que en el que ha de complir".
"FRUSTRACIÓ NACIONAL"
La també portaveu dels republicans ha assegurat que Catalunya viu "una frustració nacional" i una sensació d'estancament després dels últims anys en què s'han encadenat diverses crisis, segons ella, i ha afegit que aquesta situació no es resoldrà si la política continua amb el conformisme.
Ha sostingut que en els últims anys hi ha hagut un creixement de l'economia a Catalunya que no ha arribat a la gent, i ha atribuït aquesta millora de les dades macroeconòmiques a un augment de la població: "I aquest ha estat el model de creixement espanyol. No hi ha res més espanyol que el model de creixement que tenim a Catalunya".
Alamany ha subratllat que quan Catalunya "s'assembla massa al model productiu espanyol" no li acostuma a anar bé, i ha afirmat que li ha anat bé quan ha sabut trobar el seu propi camí i s'ha sabut diferenciar, textualment.
"SABER LLEGIR EL PAÍS"
"Necessitem una política que assumeixi aquesta complexitat i s'atreveixi a governar-la. El primer pas per aconseguir-ho és saber llegir el país que tenim i el moment que vivim", ha destacat Alamany, que també ha assenyalat que el paper d'ERC no ha de ser contrarestar l'extrema dreta sinó saber entendre millor el malestar de la societat catalana.
Després de fer un balanç molt bo de la mobilització independentista de la Diada, Alamany ha sostingut que el procés "va endarrerir l'aparició" de l'extrema dreta a Catalunya, però ha insistit que no s'han de menysprear les preocupacions existents en la societat catalana i s'ha de saber llegir-les millor que aquests partits.
També ha reclamat no anar a la defensiva sinó a l'ofensiva en la defensa del català, i ha demanat més recursos per als qui el volen aprendre i més contundència quan es posen en qüestió els drets lingüístics dels catalanoparlants: "Hem d'oferir una resposta, perquè parlem de drets, no de favors ni de concessions. El català és de tothom i ha d'estar a tot arreu".
A més a més, ha criticat que Illa digués que la seva prioritat és preparar Catalunya per als incendis, ja que considera que ha de ser prioritari "tenir un model territorial que no buidi Catalunya, tenir un país viu i no pas una metropoli discontínua", amb més presència pública i millores en la mobilitat de les ciutats mitjanes de l'interior.