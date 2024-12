Alamany (ERC): no hi ha equip negociador per als pressupostos del Govern perquè "no hi ha negociació"

Diu que "ara mateix" no hi ha sobre la taula canvis en el grup parlamentari

BARCELONA, 16 des. (EUROPA PRESS) -

La nova secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha justificat que la primera reunió de la permanent de la nova executiva del partit no hagi nomenat un equip negociador amb el Govern per als pressupostos de la Generalitat perquè "no hi ha negociació" en marxa.

"No existeix cap equip negociador perquè no hi ha negociació. No existeix negociació per als pressupostos amb el Govern de la Generalitat actualment. De moment, som aquí", ha sostingut aquest dilluns en una roda de premsa a la seu d'ERC després de la reunió de la nova direcció.

Sobre si els han trucat del Govern central o del Govern, ha dit que no n'han parlat: "Quan acaba un congrés truquen de diversos partits, sindicats, plataformes, entitats... I aquesta ha estat la clau de les trucades que hem tingut. La de les felicitacions, la de posar-se a disposició, però no hi ha hagut cap més política més enllà d'això. No ha canviat absolutament res".

Alamany ha defensat que la nova direcció del partit farà que ERC "es torni a fer respectar amb els seus vots" i que la pressió per a l'aprovació dels comptes l'han de tenir el PSC i el PSOE perquè són ells els qui governen.

"Qui té la responsabilitat de fer valer, en tot cas, el que vulguin plantejar? Doncs el Partit Socialista, que governa a tot arreu. Per tant, ara no hi ha excusa. Aquesta pregunta, aquesta pressió, l'ha de sentir el Partit Socialista. Nosaltres no la sentim", ha assegurat.

COMISSIÓ DE PACTES I DE LA VERITAT

Alamany ha dit que encara no s'ha formalitzat la creació de la comissió de la veritat anunciada durant la campanya interna i que serà en la pròxima executiva nacional quan es tractarà aquest tema, juntament amb la comissió de seguiment dels pactes amb el PSC i el PSOE, a més de la redacció de les ponències política i estatutària i la ponència 'Objectiu 2031'.

Sobre si comptaran amb membres d'altres candidatures per a aquestes comissions, ha dit que honoraran els oferiments que va fer la seva candidatura, que estan oberts a les diferents sensibilitats i que continuaran parlant "amb tothom".

"En l'executiva nacional, que és on toca, acabarem de saber quins són els equips d'aquesta comissió de pactes, d'aquesta comissió de la veritat, però evidentment sí que continuem parlant amb tothom, com no podria ser de cap altra manera. Amb Helena Solà, amb el senyor Godàs... I ho continuarem fent", ha dit.

No ha concretat encara la data del Consell Nacional que ha de preparar el plenari del Congrés, a més del seu reglament, i que s'ha de celebrar 30 dies després de la proclamació dels resultats de la votació a la direcció.