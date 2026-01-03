Alamany (ERC) lamenta els bombardejos d'EUA a Veneçuela: "Trump és un perill per a la democràcia"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 gen. (EUROPA PRESS) -
La líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona i secretària general del partit, Elisenda Alamany, ha lamentat els bombardejos d'EUA a Veneçuela, i ha assegurat que el president nord-americà, Donald Trump, és "un perill per a la democràcia".
"Un país democràtic no pot anar bombardejant països a la seva conveniència. I EUA té tradició. És necessari defensar el dret internacional", ha reivindicat en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.
Trump ha anunciat aquest dissabte que l'Exèrcit d'EUA ha capturat a Maduro i a la seva esposa, la primera dama Cilia Flores, durant una operació militar executada aquesta matinada acompanyada d'una sèrie de bombardejos contra la capital del país, Caracas, i els estats d'Aragua i La Guaira.