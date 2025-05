Alamany (ERC) insta Illa a buscar "noves aliances" si no avança amb el el finançament

BARCELONA, (EUROPA PRESS)

La secretària general d'ERC i líder del partit a Barcelona, Elisenda Alamany, ha instat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a buscar "noves aliances" si no avança el desplegament del finançament singular per a Catalunya amb l'aprovació del tercer suplement de crèdit.

"Els acords sempre són voluntats i després hi ha la feina a fer. Estem totalment deslligats, som lliures, som a l'oposició, i sempre que s'arribi a l'ambició nacional que ERC vol posar entre el PSC a la Generalitat i el PSOE a l'Estat, avançarem", ha dit en una entrevista d'aquest dilluns a 'Nació' recollida per Europa Press.

Preguntada pel paper d'ERC de cara a la resta de legislatura, ha expressat que no renunciaran a la defensa d'"un projecte nacional" cosa que, segons ella, va de fiscalitzar i exigir més que tenir places en consells d'administració d'empreses espanyoles.

Sobre la petició de Junts de prohibir l'ús del vel a les escoles i en activitats extraescolars, ha expressat que "clarament" estan comprant el marc d'Aliança Catalana i que aquest debat, en les seves paraules, revifa la cursa de les dues formacions per generar problemes que no existeixen per incitar odi.

En referència al paper d'ERC al consistori de la capital catalana, ha afirmat que, en les seves paraules, han descobert que poden condicionar i influir de la mateixa manera des de l'oposició: "Almenys mentre la resta estiguin desorientats i no sàpiguen encara què volen fer".