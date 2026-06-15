Alamany (ERC) insisteix que Sánchez comparegui sobre Zapatero: "Menys joies i més explicacions"

BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha insistit que el president del Govern central, Pedro Sánchez, comparegui per donar explicacions sobre les investigacions judicials a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero: "Menys joies i més explicacions", ha dit en al·lusió a les que es van trobar en una caixa forta del despatx de l'expresident.
"Zapatero no és un noi que passava per allà, és l'expresident d'Espanya, avalador polític també del senyor Sánchez i la gent està preocupada per si hi ha hagut o hi va poder haver un cas de portes giratòries o un enriquiment en relació amb els negocis que el senyor Zapatero podia fer en nom del Govern" central, ha afirmat en una roda de premsa aquest dilluns.
Aquesta petició d'explicacions arriba en una setmana marcada per les compareixences relatives a les investigacions del PSOE, que comencen aquest dilluns amb l'audiència preliminar a la dona del president, Begoña Gómez, i seguiran dimarts al Senat amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la declaració de Zapatero com a investigat sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i les joies confiscades.
Alamany ha qualificat d'inadmissible que Sánchez estigui trigant tant a donar explicacions, i ho ha atribuït al fet que potser està "esperant a que Zapatero doni les explicacions que potser no vol donar el president d'Espanya".
Ha reclamat al president i líder dels socialistes que comparegui en seu parlamentària i "que no alimenti més els dubtes des del seu silenci i resolgui els seus embolics", ja que considera que com més temps passa, més creixen aquests dubtes.
Preguntada per si el president de la Generalitat, Salvador Illa, també hauria de comparèixer al Parlament i el motiu pel qual ERC va votar en contra d'aquesta compareixença la setmana passada en la Junta de Portaveus, Alamany ha respost que el cas de Zapatero "té més a veure amb el Govern espanyol", i ha assegurat que Illa ja ha parlat sobre aquest assumpte.