Alamany (ERC) insisteix en el finançament singular després de l'"espoli fiscal del 8% del PIB" a Catalunya

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha insistit aquest dimarts en el finançament singular per a Catalunya --l'endemà de la reunió de les comunitats autònomes i el Ministeri d'Hisenda en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF)-- després de l'"espoli fiscal del 8% del PIB" a Catalunya.
"Necessitem un nou model de finançament que no s'acaba de materialitzar mai. I no el volem per tenir més diners perquè sí, sinó per recuperar allò que és nostre i posar-ho al servei de la gent. I aquest debat té encara més sentit, si afrontem dos elements més: hi ha diners que no arriben mai i, alhora, els que ja tenim s'han d'aprofitar molt millor", ha dit en un article a 'La Vanguardia' recollit per Europa Press.
Ha afirmat que a Catalunya hi ha diners però ha lamentat que "no tothom paga els impostos que els tocaria", exemplificant-ho en els més rics i les grans empreses, els qui, a parer seu, utilitzen mecanismes per evadir i eludir impostos que no tenen els petits empresaris o els treballadors.
Ha criticat el "càstig doble" contra el ciutadà català en pagar, segons ella, per qui se'n va a Espanya pel dèficit fiscal i pagar més de mitjana en comparació amb l'esforç fiscal de qui més té.
"Cal un nou finançament, sí. Però també cal una nova manera de governar: moderna, sense por i amb la mirada posada en la gent que fa que aquest país funcioni cada dia. Els diners hi són. El que cal ara és recaptar-los nosaltres, i distribuir-los de manera més justa", ha dit.