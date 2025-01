Alamany: hi haurà "distanciament" amb el PSC fins que no hi hagi finançament singular

ERC enviarà Jové i Capella a "escoltar" el Govern en la ronda de contactes sobre els pressupostos

BARCELONA, 7 gen. (EUROPA PRESS) -

La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha afirmat que hi haurà un "distanciament" amb el PSC fins que els socialistes no compleixin l'acord d'investidura que incloïa un finançament singular per a Catalunya.

"Fins que no hi hagi això com una realitat, no existirà un plantejament més enllà del que hem anat tenint, que és el distanciament respecte al PSC, els seus comptes i la seva acció diària", ha avisat en una roda de premsa aquest dimarts.

Alamany ha assenyalat que l'acord sobre finançament singular va ser ambiciós i considera que no té sentit arribar a nous pactes "quan no es compleixen o no s'ha tingut temps per complir els acords als quals s'ha arribat", preguntada per les negociacions pressupostàries.

HISENDA CATALANA I RODALIES

També ha recordat que el pacte d'investidura incloïa que el desenvolupament d'"una hisenda catalana fos una prioritat", i ha retret que això no figuri en el Pla de Govern presentat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, el passat 23 de desembre.

"Tampoc no hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat, l'objecte del qual sigui la gestió i execució de les inversions que s'han de fer al nostre país", i també ha retret que no es faci esment al traspàs de Rodalies.

Per ella, el Pla de Govern per a la XV legislatura està "mancat d'ambició i és un pla per a una comunitat autònoma, per a una Catalunya bastant antiga i grisa", i ha assenyalat que es podria haver escrit fa 20 anys.

Alamany ha afirmat que l'objectiu d'Illa "sembla que sigui que Catalunya pugi un graó més en el rànquing de comunitats autònomes espanyoles", i ha afirmat que Catalunya no en té prou amb això i no vol tornar al passat.

També ha advertit que no esperaran 4 anys perquè es materialitzi l'acord sobre sobirania fiscal, ha recordat que el van signar fa 6 mesos, i ha assenyalat que aquest pacte era "per a un any perquè era un acord d'investidura".

RONDA DE CONTACTES

Alamany ha detallat que ERC enviarà l'actual president del grup parlamentari, Josep Maria Jové, i la portaveu al Parlament, Ester Capella, a "escoltar" les propostes del Govern en la ronda de contactes que ha anunciat la consellera d'Economia, Alícia Romero, sobre els comptes.

La número dos dels republicans ha subratllat que assistiran a aquesta trobada a escoltar però no muntaran un equip negociador, "perquè no hi ha negociació" per als comptes, ha assegurat.

Sobre si Catalunya està preparada per a una segona pròrroga pressupostària, Alamany ha respost que la pressió d'aprovar els comptes ara la té el PSC, i ha afegit que el compliment dels acords depèn del PSC i del PSOE: "Ara no hi ha cap excusa perquè governen a tot arreu".

Ha criticat que el conseller d'Esports, Berni Álvarez, hagi descartat impulsar l'oficialitat de les seleccions catalanes: "El que reflecteix és la renúncia a entendre el que és la Catalunya d'avui", i ha recordat que en el pacte d'investidura van acordar la creació d'una oficina per promoure les seleccions esportives.