Alamany (ERC) exigeix a Sánchez donar explicacions al Congrés "com més aviat millor" sobre Zapatero i el PSOE

Descarta donar suport a una moció de censura que possibiliti una majoria "que vulgui liquidar" Catalunya
BARCELONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -
La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha exigit que el president del Govern central, Pedro Sánchez, doni explicacions al Congrés "com més aviat millor" sobre les investigacions judicials que afecten l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i el PSOE.
"Si Pedro Sánchez està tranquil, si està segur del que està fent, el que no és de rebut és esperar un mes a donar explicacions", ha sostingut en una roda de premsa aquest dilluns, després que el Govern central hagi situat la compareixença de Sánchez després del Consell Europeu del 18 i 19 de juny.
Alamany ha assegurat que a ERC són conscients de "hi ha estructures d'estat que actuen amb motivacions polítiques", però també ha afegit que el silenci alimenta els dubtes, per la qual cosa considera que el president no pot esperar tantes setmanes a donar explicacions davant la cambra baixa.
"Creiem que el PSOE no pot continuar com si res mentre es multipliquen aquests assenyalaments. Som conscients que existeixen aquestes estructures d'estat amb motivacions polítiques. Nosaltres les patim com els primers", ha subratllat la número dos dels republicans.
EXPLICACIONS A ILLA
De la mateixa manera, ha assenyalat que demanaran explicacions al president de la Generalitat, Salvador Illa, al Parlament per les informacions vinculades a la documentació que l'UCO ha demanat sobre el finançament de la campanya del PSC de les autonòmiques del 2024, tot i que no ha concretat de quina manera, preguntada per si faran costat a la petició de compareixença registrada per Junts a la cambra catalana.
Sobre si considera que la legislatura està esgotada, Alamany ha respost que no sap quan es convocaran eleccions, ja que és potestat del president decidir-ho, tot i que ha avisat que també hi ha una altra manera "més accidentada", en al·lusió a una eventual moció de censura.
Ha descartat que ERC s'estigui plantejant fer costat a una moció de censura instrumental encapçalada pel PP, i ha afegit: "ERC no donarà aire a cap possibilitat que aparegui una majoria alternativa que vulgui liquidar el nostre país, que vulgui liquidar Catalunya", ha reblat.