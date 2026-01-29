Alamany (ERC) exigeix "més capacitat i determinació política" en habitatge a Barcelona el 2026

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC i líder de la formació a Barcelona, Elisenda Alamany, ha exigit "més capacitat i determinació política" en habitatge a Barcelona el 2026, i ha qualificat d'urgent governar el mercat i protegir els veïns de la ciutat, textualment.
"I avui, protegir vol dir obrir la porta --literalment-- a qui vol viure a la ciutat i no pot pagar l'entrada de casa seva. Aquest és un dels murs que cal trencar si no volem perdre Barcelona. Aquest pot ser un primer pas perquè el 2026 sigui, de veritat, l'any de l'habitatge", ha dit en un article a 'El Periódico de Catalunya' recollit per Europa Press.
Ha lamentat que el tercer trimestre de l'any passat la rendibilitat del negoci immobiliari assolís, segons ella, el màxim històric, un 32,7%: "És el resultat d'anys en què l'habitatge s'ha transformat en un actiu financer, mentre la política no ha sabut --o no ha volgut-- posar límits".
Ha assenyalat que el repte en habitatge no només és frenar qui compra per especular, sinó "garantir que les famílies puguin accedir a un habitatge", sigui de lloguer o de compra, i apunta a les administracions, les quals, a parer seu, han d'acompanyar.
Ha explicat que, per fer-ho, ERC proposa crear juntament amb l'Ajuntament i l'Institut Català de Finances (ICF) un instrument de crèdit que permeti finançar el 20% no cobert pels préstecs hipotecaris per a la compra del primer habitatge.