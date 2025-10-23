Alamany espera que la proposta del PSOE en finançament arribi abans de finals d'any

BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha afirmat aquest dijous que espera que el PSOE presenti la proposta de finançament singular de Catalunya abans de finals d'any i ha criticat el PSC i Junts per deixar els republicans "sols" en la negociació amb el Govern central.
En una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press, ha vinculat els terminis per presentar la proposta a la negociació dels pressupostos de l'Estat i de Catalunya i ha criticat la manca d'ambició nacional del president de la Generalitat, Salvador Illa, a qui ha atribueix la responsabilitat que Catalunya no tingui "futur".
"Fa feredat veure la passivitat d'altres partits polítics davant l'emergència nacional a la qual ens enfrontem dia a dia", ha dit en referència al PSC i Junts, als qui ha criticat que hagin deixat els republicans, a parer seu, sols en la negociació pel finançament.
Sobre Junts, ha expressat que tenen "molta desorientació" respecte a la seva estratègia política i ha assegurat que a ERC no els poden esperar perquè, textualment, el sistema de finançament no pot esperar més.
També s'ha referit a l'avís d'aquest dimecres al Congrés de la portaveu de Junts, Miriam Nogueras, al president espanyol, Pedro Sánchez: "A mi m'han ensenyat que els ultimàtums, quan els dones moltes vegades, són senyal de feblesa, no de fortalesa, perquè els ultimàtums, quan els dones, els has de complir".
AJUNTAMENT DE BARCELONA
Preguntada per l'acord entre la seva formació i el PSC a l'Ajuntament de Barcelona per als pressupostos del 2026, ha assegurat que ERC vol "rebarcelonitzar la ciutat" per als seus habitants i conidicionar i marcar el pas a l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni.
Sobre les paraules de la líder de BComú, Janet Sanz, de fer un front d'esquerres per a les municipals del 2027, literalment ha rigut: "Ric perquè el 2019 hi havia la possibilitat de fer això. Es deia fer alcalde Ernest Maragall amb els vots de BComú, s'havia de fer això i no es va fer perquè una va preferir la cadira d'alcaldessa abans que aquesta aliança i aquest front d'esquerres que ja era possible. Per què ara?".