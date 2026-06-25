Alamany (ERC) envia "molta força" als afectats pels terratrèmols a Veneçuela

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -
La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha enviat "molta força als afectats, als equips d'emergència i a la gent de Veneçuela" després dels terratrèmols registrats aquest dijous.
"Les imatges del terratrèmol a Veneçuela fan encongir el cor", ha lamentat la número dos dels republicans en un missatge a X recollit per Europa Press.
La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha elevat a 164 les víctimes mortals i a 971 el nombre de ferits, després dels sismes de magnitud superior a 7 que s'han registrat durant la matinada al nord del país.