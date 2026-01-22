Alamany (ERC): "Em sap greu veure Junts acomplexats per Aliança Catalana cada dia"

Acusa els Comuns de convertir Barcelona en una ciutat tancada i que dona "l'esquena al país"
BARCELONA, 22 gen. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC i líder del partit a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, ha assegurat que quan una força política no sap què vol, fa poques coses i mira les enquestes tot el dia, després d'afegir: "Em sap greu veure Junts acomplexats per Aliança Catalana cada dia".
En un acte aquest dijous organitzat pel Cercle d'Infraestructures, Alamany ha assegurat que Aliança Catalana està marcant l'agenda de Junts, i ha destacat que a ERC "no li marca l'agenda ningú" més enllà de la seva pròpia estratègia de partit.
També ha sostingut que té la sensació que Barcelona està "en una mena de temps mort permanent" i ha apostat perquè potenciï les seves fortaleses i trobi l'equilibri entre ser una ciutat dinàmica que atreu inversions i tenir una identitat, una llengua i estil de vida propis.
Ha explicat que hi ha hagut dues propostes que han fracassat a la capital, la primera la dels qui van apostar perquè Barcelona fos una marca global oberta a la inversió: "Tan oberta, tan oberta que al final la perdem, l'acabem despersonalitzant".
La segona proposta que considera errònia és la de l'etapa dels Comuns, que pensaven, segons ella, que Barcelona es pot replegar, després d'acusar-los de convertir Barcelona en una ciutat tancada i desconfiada i que dona "l'esquena al país".
Pel que fa a les infraestructures, Alamany ha proposat convertir l'estació de França en un nou espai verd connectat amb el parc de la Ciutadella "a mesura que vagin desapareixent els serveis ferroviaris de l'estació".