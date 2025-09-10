Alamany (ERC) diu que una majoria social "no entén" que Junts voti amb el PP i Vox la reducció de jornada

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha afirmat que hi ha "una majoria social que no entén com Junts pot votar al costat del PP i Vox, que són una amenaça real per als treballadors, però també per al nostre país que és Catalunya", en relació amb la reducció de jornada.
En una atenció als mitjans a la seu del partit, ha assenyalat que la reducció de la jornada laboral fins a les 37,5 hores setmanals afectaria "un 60% dels treballadors de Catalunya", la qual cosa equivaldria, ha dit, a 2 milions de persones.
"No només necessitem treballar menys, també cobrar més, perquè a Catalunya el cost de la vida és molt més car i estem farts de tenir treballadors pobres", ha conclòs.