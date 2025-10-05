Publicat 05/10/2025 13:19

Alamany (ERC) diu que Coronas i Colau estan entre els qui s'espera aquest diumenge a Barajas

La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, atén als mitjans durant una manifestació en suport a Palestina d'aquest dissabte a Barcelona
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha afirmat que el regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Jordi Coronas i l'exalcaldesa Ada Colau estan entre els 21 membres de la Flotilla retinguts per Israel que s'espera que tornin aquest diumenge a Espanya.

La també líder d'ERC en l'Ajuntament de Barcelona ha dit que estan "ben" i que esperen rebre'ls aviat, segons ha explicat en una entrevista en 3Cat recollida per Europa Press.

El ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, ha anunciat aquest mateix diumenge que "si res es torça" 21 membres de la Flotilla retinguts a Israel sortiran de Tel Aviv aquest diumenge per arribar a Espanya al llarg del dia.

