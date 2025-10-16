Alamany (ERC) descarta que l'acord per als comptes de Barcelona faciliti els de la Generalitat

Insta Collboni a buscar el suport de BComú per als pressupostos municipals
BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -
La líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona i secretària general del partit, Elisenda Alamany, ha descartat que l'acord entre la seva formació i el govern municipal per als pressupostos del 2026 faciliti la negociació per als futurs comptes de la Generalitat, també liderada pel PSC: "No hi té res a veure".
"Res a veure, perquè una cosa és la realitat de Barcelona i els acords que s'arriben a nivell municipal, que són molt importants, i l'altra, els deures que ha de fer el president del Govern", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press aquest dijous.
Així mateix, ha afirmat que hi ha una vinculació entre la política catalana i l'espanyola en la negociació pressupostària, però no en l'àmbit municipal, i ha retret al president català, Salvador Illa, que governi Catalunya com "una gestoria i una comunitat autònoma més".
ACORD MUNICIPAL
Respecte a l'acord amb el govern de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per donar suport a la seva proposta de pressupostos i ordenances fiscals, ha assegurat que la seva formació no ha vingut a "salvar els comptes de ningú, sinó a recuperar la identitat de la ciutat", especialment pel que fa a l'habitatge.
Alamany també ha incidit en la seva proposta de crear un fons de retorn turístic per garantir més inversions als barris on "es pateix més l'impacte i la despersonalització de la manca del comerç de proximitat arran de la petjada del turisme".
SUPORTS
També ha sostingut que no és feina d'ERC buscar els suports que li falten al consistori per aprovar els comptes i ha instat Collboni a buscar el de BComú: "D'ell depèn l'èxit o el fracàs d'aquest pressupost".
Finalment, ha descartat "absolutament" que els republicans entrin en un hipotètic govern municipal en coalició.