Alamany demana un lideratge a Barcelona "que no només aposti per grans esdeveniments"

Assegura que a la llista "hi haurà sorpreses de gent que estava en altres espais"
BARCELONA, 30 juny (EUROPA PRESS) -
La secretària general i portaveu d'ERC i candidata dels republicans a l'alcaldia de Barcelona, Elisenda Alamany, ha apostat per un lideratge a Barcelona "que no improvisi i que no només aposti per grans esdeveniments".
En una entrevista aquest dimarts a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, ha sostingut que "s'ha perdut l'orgull barceloní i els llaços comunitaris", i ha afegit que la identitat es protegeix blindant el comerç de proximitat, podent viure plenament en català i defensant el teixit esportiu.
Ha negat que aquest orgull es recuperi amb grans esdeveniments com la visita del Papa i el Tour de França: "Barcelona no necessita posar-se més al mapa. Ja vol venir tothom a la nostra ciutat", ha afirmat.
Per Alamany, el repte no és dir que Barcelona existeix, sinó "com garantir que Barcelona continuï sent Barcelona, amb personalitat i identitat, i que permeti als ciutadans viure-hi i no ser-ne espectadors".
SUSPENDRE NOVES LLICÈNCIES
Ha promès que, si guanya les eleccions, el primer que farà serà suspendre les noves llicències "dedicades al monocultiu comercial i un pla d'establiments que limiti els súpers 24 hores, les ungles, les bicis de lloguer o els guardamaletes", i el segon, reunir les ciutats catalanes i preguntar-los en què les pot ajudar.
Alamany ha explicat que en la llista electoral per a les municipals "hi haurà sorpreses de gent que estava en altres espais i que ara s'acosten a ERC", tot i que ha descartat revelar-ne els noms encara.
Sobre el que li agradaria que passés en el següent mandat municipal, la candidata republicana ha assenyalat que per al 2031 li agradaria que la salut del català hagi millorat: "O que preguntem als turistes per una beguda i que no diguin la sangria, o que els veïns del Park Güell puguin agafar el bus tranquil·lament".