Alamany (ERC) demana a Illa que presenti un recurs de cassació contra la sentència del TSJC

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha reclamat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que el Govern presenti un recurs de cassació contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ha anul·lat diversos articles del Decret de règim lingüístic educatiu no universitari de la Generalitat.
"Demanem al president del govern de la Generalitat que presenti un recurs de cassació per oposar-se a aquesta sentència que és una amenaça cap al nostre país", ha dit en una atenció als mitjans a la seu del partit.
Ha considerat que la sentència és una mala notícia, però ha afirmat que no els sorprèn perquè "els jutges continuen fent política, contravenint tots els criteris pedagògics i posant tots els obstacles que puguin".
Ha lamentat que arribi en un moment d'"emergència lingüística, com no vèiem des de fa molts i molts anys", i ha reivindicat el model d'inversió lingüística.
"Hem de ser molt clars. Els catalans som ferms en la defensa del model d'inversió lingüística per la seva funció de cohesió social, per l'aprenentatge del català en un moment en què el català està en una emergència lingüística com no vèiem des de fa molts anys", ha conclòs.