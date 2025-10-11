Alamany (ERC) demana a Illa que "deixi de ser el portaveu del PSOE a Catalunya"

BARCELONA 11 oct. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha demanat aquest dissabte al president de la Generalitat, Salvador Illa, que "deixi de ser el portaveu del PSOE a Catalunya".
Així ho ha dit en declaracions a '3Cat', recollides per Europa Press, en les quals ha assegurat que qui no està "possibilitant el finançament just que Catalunya necessita és el Govern de l'Estat".
"El que li demanem al Govern de la Generalitat és que tingui aquesta ambició nacional i entengui que Catalunya ja genera suficients recursos com per redistribuir prosperitat", ha sentenciat.