Alamany (ERC) demana al Govern solucionar el conflicte amb els docents i un "gran acord" educatiu

Celebra que el Govern estigui "rectificant o esmenant" els seus errors sobre el conflicte
BARCELONA, 8 juny (EUROPA PRESS) -
La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha demanat al Govern que solucioni en el curt termini el conflicte educatiu amb els professors, i ha defensat, a llarg termini, un "gran acord per recuperar la confiança" tant dels docents com de les famílies i alumnes.
En una roda de premsa aquest dilluns, ha assegurat que la Conselleria d'Educació "ha comès dos errors" durant el conflicte amb els professors: primer com va encarar la negociació i l'acord que va signar amb CCOO i la UGT, que en va deixar fora el sindicat majoritari, i el segon no entendre, segons ella, les reivindicacions dels docents.
"El Govern té temps per negociar amb els sindicats", ha afegit Alamany, després d'afirmar que els reptes que té l'escola pública catalana el 2026 no són els mateixos que fa 20 anys i no poden recaure tan sols sobre els professors.
Ha esmentat com a reptes la reculada de l'ús social del català, l'augment dels alumnes amb necessitats especials i la necessitat de protegir la franja educativa de 0 a 3 anys, i ha insistit que cal un gran acord "per recompondre la confiança, l'ambició i l'esperança de l'escola pública".
"RECTIFICANT" ERRORS
La portaveu republicana ha celebrat que el Govern estigui "rectificant o esmenant" els seus errors, en al·lusió a les paraules del conseller de Presidència, Albert Dalmau, que ha ofert que hi hagi més places d'educació especial i que hi hagi una reflexió sobre l'escola inclusiva.
Alamany ha assenyalat que no només es tracta d'un conflicte salarial i ha subratllat que "ERC ha fet els deures" en negociar amb el Govern uns pressupostos.
Ha assegurat que els comptes inclouen diners per poder negociar les mesures que reclamen els professors, i ha afegit que el Govern ara no té "cap excusa" per acordar amb els mestres.