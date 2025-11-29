Alamany (ERC) demana a la Generalitat que "es posi les piles" perquè no s'estengui el brot de PPA

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 29 nov. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha demanat aquest dissabte a la Generalitat que "es posi les piles" per evitar que s'estengui el brot de Pesta Porcina Africana (PPA).
En declaracions als mitjans durant l'Assemblea Nacional de Dones d'ERC a Caldes de Montbui (Barcelona), ha demanat que "no trigui tant com va trigar" amb les vacunes de la dermatosi nodular contagiosa i ha afegit que cada dia compta.
També ha reclamat que es "treballi la confiança per als mercats exteriors" perquè aquest sector és molt important per a l'economia catalana.
LA SITUACIÓ DE LA LEGISLATURA
També s'ha referit a la situació del Govern espanyol i de la legislatura, en considerar-la "especialment preocupant" després de l'entrada a la presó de l'exsecretari d'Organització del PSOE José Luis Ábalos, i ha afirmat que l'executiu està profundament afeblit.
"Si això escala, és evident que es farà molt difícil que la legislatura pugui continuar", encara que ha dit que continuaran avançant en totes les carpetes obertes amb el Govern de Pedro Sánchez.
Així, ha dit que ERC no té "cap interès en què el PP i Vox arribin al Govern de l'Estat".
FEIJÓO, "PERDUDÍSSIM"
Sobre el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, li "resulta sorprenent" que vulgui els vots del sobiranisme d'esquerres perquè siguin PP i Vox els qui liderin el Govern central.
Ha assegurat que el líder popular està "perdudíssim i no troba el seu lloc davant de l'extrema dreta franquista" i que, si creu que trobarà ERC en aquest tema, és que viu en una dimensió paral·lela, textualment.