Alamany (ERC) demana explicacions a Collboni per l'expulsió d'uns cantaires de la Sagrada Família

BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -
La líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, ha avançat que demanarà explicacions aquest dijous al govern de Jaume Collboni per l'expulsió d'uns cantaires de la Sagrada Família per portar estelades.
"Envoltar i expulsar uns cantaires per portar estelades impreses a les partitures? Quin nivell", ha dit en una anotació a X.
Un grup de cantaires amb simbologia independentista va ser "convidat a sortir" de la Sagrada Família aquest dimecres a la tarda un cop finalitzat l'acte en el qual el papa Lleó XIV va oficiar una missa i va beneir la torre de Jesús, segons fonts de la Delegació del Govern central consultades per Europa Press.