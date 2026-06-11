Publicat 11/06/2026 11:56

Alamany (ERC) demana explicacions a Collboni per l'expulsió d'uns cantaires de la Sagrada Família

La líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany
EUROPA PRESS

BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -

La líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, ha avançat que demanarà explicacions aquest dijous al govern de Jaume Collboni per l'expulsió d'uns cantaires de la Sagrada Família per portar estelades.

"Envoltar i expulsar uns cantaires per portar estelades impreses a les partitures? Quin nivell", ha dit en una anotació a X.

Un grup de cantaires amb simbologia independentista va ser "convidat a sortir" de la Sagrada Família aquest dimecres a la tarda un cop finalitzat l'acte en el qual el papa Lleó XIV va oficiar una missa i va beneir la torre de Jesús, segons fonts de la Delegació del Govern central consultades per Europa Press.

Contador

Contingut patrocinat