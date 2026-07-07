Alamany demana destinar 1 euro del recàrrec turístic a bonificar els casals d'estiu

BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
La secretària general i portaveu d'ERC i líder dels republicans a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, ha proposat destinar 1 euro del recàrrec turístic per poder bonificar els casals d'estiu d'infants empadronats a la capital catalana.
En un article a 'El Periódico' d'aquest dimarts recollit per Europa Press, Alamany explica que en l'últim ple municipal es va aprovar una proposta d'ERC per establir una bonificació universal per als casals d'estiu a partir del 2027, amb un màxim de fins a 350 euros per infant, la qual cosa suposa "aproximadament el 50% del cost dels casals".
"Volem fer 'universal' l'estiu, perquè l'estiu no depengui de la nòmina dels pares", ha assegurat la número dos dels republicans.
Ha detallat que aquesta nova política s'haurà de pagar "amb 1 euro del recàrrec turístic, i els 20 milions d'euros extres" que l'Ajuntament rebrà el 2027, i ha apostat per governar el turisme i que això tingui un retorn social.
Per ella, el repte de l'actual Barcelona és "aconseguir que l'estiu sigui un dret compartit, i no un privilegi, un trencaclosques o un maldecap que fa saltar pels aires l'economia familiar, en un context de pujada de preus que dificulta arribar a final de mes".