Alamany (ERC) demana a Collboni que el pregó del 2027 el faci un escriptor en català

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC i líder del partit a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, ha qualificat d'"anomalia" que en els 3 Sant Jordis de Jaume Collboni com a alcalde no hi hagi hagut un escriptor en llengua catalana com a pregoner, i li ha demanat que l'últim any de l'actual mandat convidi un autor que escrigui en català.
"És una absoluta anomalia que, amb el talent que tenim, amb els autors joves que sorgeixen any rere any, no hi hagi hagut cap escriptor en llengua catalana obrint el pregó de Sant Jordi a la capital del país", ha reclamat en unes declaracions als mitjans aquest dijous de Sant Jordi al centre de Barcelona.
Ha argumentat que hi ha escriptors en llengua catalana amb talent, i que la literatura catalana és "de primer nivell", alhora que ha reivindicat Sant Jordi com una jornada d'afirmació cívica i nacional i per a la defensa del català.