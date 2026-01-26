Alamany demana a Collboni implicar-se amb Rodalies: "On és l'alcalde de Barcelona?"

BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
La líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona i secretària general del partit, Elisenda Alamany, ha demanat a l'alcalde, Jaume Collboni, que s'impliqui en la recuperació del servei de Rodalies després de suspendre's per l'accident de Gelida: "On és l'alcalde de Barcelona?", ha preguntat.
En un missatge a X aquest dilluns recollit per Europa Press, ha lamentat l'absència de Collboni en "un país sense trens, amb barcelonins i barcelonines sense poder fer la seva vida amb normalitat", per la qual cosa l'ha instat a liderar la situació.
"No és moment d'amagar-se. Barcelona ha d'implicar-se en els reptes de país. Quan arriben moments difícils, cal liderar, no desaparèixer", ha defensat Alamany.