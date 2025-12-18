Alamany (ERC) demana una campanya d'inspecció "exemplar" a Barcelona sobre el lloguer de temporada

"Si algun independentista té el somni humit que el TC li solucioni el seu embolic ideològic, s'ho ha de fer mirar"
BARCELONA, 18 des. (EUROPA PRESS) -
La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha reclamat una campanya d'inspecció "exemplar" a Barcelona per comprovar el compliment de la nova regulació del lloguer de temporada i habitacions que s'ha aprovat aquest dijous al Parlament.
En una roda de premsa a la cmbra catalana juntament amb la portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, Alamany ha destacat que aquesta norma s'ha aprovat perquè "hi havia uns llestos que s'estaven intentant saltar la regulació dels preus de lloguer", i ha recordat que aquesta iniciativa ja la va intentar aprovar el govern de Pere Aragonès però ni Junts ni el PSC hi van votar a favor.
La també líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona ha reclamat que la capital catalana sigui "exemplificant per a la resta del país a l'hora de fer complir la normativa", i ha instat l'alcalde, Jaume Collboni, a impulsar una campanya de difusió perquè els ciutadans coneguin els seus drets.
Preguntada per si tem que algun grup polític porti aquesta normativa al Tribunal Constitucional (TC), Alamany ha respost: "Si algun independentista té el somni humit que el TC li solucioni el seu embolic ideològic, s'ho ha de fer mirar", en al·lusió a Junts, que s'ha oposat a la majoria dels punts de la norma.
DRET CIVIL CATALÀ
Ha criticat que hi hagi "independentistes que volen legislar per als llestos que volen esquivar la regulació", i ha defensat que aquesta norma s'inscriu en el dret civil català, que el TC va blindar, en les seves paraules.
Per la seva banda, Capella ha reivindicat aquesta norma com un pas més per garantir el dret fonamental a l'accés a l'habitatge, i ha assegurat que ara el que cal és que Catalunya es doti d'una llei d'arrendaments urbans pròpia, i ha recordat que això forma part de l'acord d'investidura amb el PSC.
També ha defensat que aquesta regulació es faci modificant el dret civil català, ha apostat perquè les institucions es transformin i s'adaptin a la realitat de cada moment, i ha subratllat que el que han fet ha estat un "exercici de sobirania, de l'autogovern, de defensa de les institucions del país".