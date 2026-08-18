Alamany (ERC) defensa una identitat catalana "inclusiva" i aposta pel reequilibri territorial

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 18 ago. (EUROPA PRESS) -
La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha defensat una identitat catalana "inclusiva", ja que considera que la lluita a l'entorn de la identitat serà clau en els propers anys, i ha apostat pel reequilibri territorial de Catalunya.
En una conferència aquest dimarts en les XVII Jornades de la Fundació Josep Irla, en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), en Prada de Conflent (França), Alamany ha reivindicat aquesta identitat inclusiva que "obre els braços a tot el que vulgui ser català, que s'en senti, que aprengui la llengua i la cultura i que miri al món amb ulls catalans".
En un comunicat, el partit ha explicat que la seva número dos també ha apostat per "recuperar la Catalunya-ciutat per tenir un país més fort", amb l'objectiu de superar les múltiples crisis que assegura que travessen a Catalunya i l'estan portant prop del col·lapse.
"Tenim una Catalunya i uns Països Catalans prop del col·lapse, perquè el país dona senyals de petar. Els motius que van anar en bona part l'explicació d'un procés polític de ruptura, ara, anys després, són part de l'explicació de la nostra feblesa com a país i com a societat", ha assegurat.
La portaveu republicana ha esmentat motius que tensionan Catalunya com la crisi de l'habitatge, la desinversió en les infraestructures, la desigualtat territorial i els "accelerats canvis demogràfics".
LA CATALUNYA DELS 10 MILIONS
"Alguns, tot cofois, van dient que l'objectiu és arribar als 10 milions. El que no diuen és que parlem de 10 milions en un país amb recursos i serveis de 6 milions. I malament gestionats", ha retret Alamany.
Davant del desequilibri territorial que considera que perjudica a Catalunya, Alamany ha receptat "determinació, recursos i temps", així com prioritzar les ciutats mitjanes i les capitals de comarca.
La també candidata d'ERC a l'Alcaldia de Barcelona ha apostat perquè la ciutat "exerceix de capital, ajudant al país i participant en tots els debats", i ha defensat que Barcelona contribueixi a teixir estratègies de dinamització econòmica perquè les ciutats mitjanes siguin nous pols als seus territoris.