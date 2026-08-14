Alamany (ERC) defensa una catalanitat actual que no sigui "trinxera sinó una proposta de vida millor"

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 ago. (EUROPA PRESS) -
La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha defensat que "la catalanitat del segle XXI no pot ser una trinxera sinó una proposta de vida millor", ha criticat que part de l'esquerra miri la identitat com, segons afirma, una paraula maleïda i aposta per arrelar la catalanitat en la vida cotidana.
"Entre el cosmopolitisme naïf i la dreta reaccionària, hi ha un catalanisme que, quan ha estat fidel a si mateix, no renuncia a la identitat, ni fa d'ella una frontera infranquejable. Cal recuperar-ho", ha dit aquest divendres en un article a 'La Vanguardia' recollit per Europa Press.
Ha lamentat que actualment es viu en un món que s'han afeblit els vincles comunitaris: "Una societat on la gent no té temps o possibilitats per cuidar, participar, parlar, organitzar-se o simplement estar present és una societat més feble. També, nacionalment més feble".
Ha sostingut que els "reaccionaris" es beneficien d'això i que la seva gran contradicció és l'ús de la identitat per assenyalar culpables entre els més febles però parlar molt poc de les condicions de vida actuals.
"Els que volem una llengua forta i un projecte polític de llibertat en una societat plural i canviant hem d'oferir una identitat que convida a no viure sols i fragmentats, sinó a construir un 'nosaltres' més fort", ha dit.