Alamany (ERC) critica la beca per a autors llatinoamericans: "Més explicar qui som des d'aquí"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 1 des. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC i lider del partit a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, ha criticat la beca de residència anunciada pel govern municipal per a autors llatinoamericans: "Menys estrelletes i més explicar qui som des d'aquí".
En un missatge a X recollit per Europa Press, ha sostingut que "de la mateixa manera que un turista que ve uns dies no pot ser capaç d'entendre-la, cap escriptor pot representar la identitat i l'ànima de Barcelona fent un erasmus de tres mesos".
El regidor de Cultura, Xavier Marcé, ha defensat aquest dilluns la mesura sostenint que és una entre moltes altres, i ha considerat natural oferir a un autor llatinoamericà escriure un potencial relat sobre la ciutat: "Se'm fa difícil veure-hi una polèmica".