BARCELONA 30 maig (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC i líder republicana a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, creu que el model econòmic actual "va destruint la identitat" de Catalunya i ha apuntat als actors econòmics, els qui, a parer seu, destrossen el país.

"Tenim un model basat a importar treballadors amb sous baixos, amb condicions precàries. En necessitem un que no es basi a greixar les butxaques d'alguns mitjançant la precarització de treballadors", ha dit en una entrevista d'aquest divendres a 'Vilaweb' recollida per Europa Press, en què ha assegurat que hi ha uns sous que no permeten pagar les pensions ni que els joves visquin a les seves ciutats, textualment.

Preguntada per com hauria de ser un eventual nou model, ha expressat que, en primer lloc, s'hauria de generar un consens entre partits polítics, actors empresarials i sindicats, en què també seria necessària "la indignació" i, després, que hi hagi un compromís per, a parer seu, diversificar l'economia i canviar la dependència del turisme i dels serveis.

"Tenim un problema perquè hi ha gent que vol continuar pagant aquests sous de merda i vol continuar proveint aquestes feines de merda. I això s'ha d'acabar, perquè ens estan trinxant el país", ha dit.

En referència al turisme i a l'ajornament de les noves taxes turístiques, ha defensat que no s'apliquin "les mateixes receptes a un hotel de Barcelona que a un turisme rural de Lleida"; sobre la reforma del 30% de pisos assequibles en noves promocions a Barcelona, ha afirmat que hi ha, en les seves paraules, converses amb el consistori.

Preguntada per un balanç sobre el mandat del president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat crítica: "Gestiona el mentrestant. És un mandat molt pobre, poc ambiciós i que no encén".