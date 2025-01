Alamany (ERC) creu que Junts té "pressa" perquè governi el PP amb Vox

BARCELONA 17 gen. (EUROPA PRESS) -

La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha afirmat que una de les diferències que separa el seu partit amb Junts és que els republicans no tenen "pressa perquè a l'Estat governi el PP amb Vox".

"Tenim diferències estratègiques, crec que s'han de respectar, crec que Junts ha dit que vol fer aquesta qüestió de confiança i també al mateix temps els traslladem que nosaltres la pressa que posem és per l'exigència dels acords molt ambiciosos que vam posar en el seu moment en la investidura d'Illa", ha dit en una entrevista d'aquest divendres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

En preguntar-li si la principal diferència entre les dues formacions és estratègica, ho ha confirmat, però ha indicat que també és ideològica: "Som partits diferents, amb sensibilitats diferents, no pensem el mateix sobre les polítiques d'habitatge, ni com es governa el turisme, ni el model econòmic".

REUNIÓ A WATERLOO AMB PUIGDEMONT

Sobre la reunió d'aquest dijous a Waterloo entre els líders dels dos partits, Oriol Junqueras i Carles Puigdemont, i en la qual Alamany també hi va ser present, ha manifestat que va anar "molt bé" i que s'emmarca, a parer seu, en la necessària i imprescindible relació entre els partits independentistes.

"Estem d'acord en que no podem fer veure que no ha passat res, no podem fer veure que l'independentisme governa avui a Catalunya, cosa que no és així, i tampoc no tenim una majoria independentista al Parlament", ha dit.

"PRESSA" PEL FINANÇAMENT SINGULAR

Ha afegit que la pressa dels republicans és perquè es compleixin els acords "molt ambiciosos" amb el PSC, com és, en les seves paraules, el de la sobirania fiscal.

També ha reiterat que no negociaran els pressupostos amb els socialistes fins que "arribin els resultats" del finançament singular, i ha indicat que els donaran el temps que necessitin per complir amb els acords d'investidura perquè, textualment, impliquen un salt en sobirania important que no es fa d'avui per demà.