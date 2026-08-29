Alamany (ERC) creu que el bloqueig d'aliments a Ceuta es deu a la "inacció" del Govern

BARCELONA, 29 ago. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'Esquerra Republicana (ERC), Elisenda Alamany, ha considerat que les imatges de gent bloquejant el repartiment d'aliments i aigua per a la supervivència de la població que està a la platja de Ceuta són el "resultat de la mala gestió i la inacció del Govern de Pedro Sánchez".
Ho ha dit aquest dissabte en declaracions als mitjans amb motiu de les festes del barri de Sants de Barcelona, on ha reclamat al Govern que "sigui molt més àgil i molt més eficient" i que no traslladi la responsabilitat d'aquesta crisi a les comunitats autònomes.
Alamany també ha criticat l'actuació del Govern després de l'incident en el qual la Policia Nacional va retirar una estelada a un menor en el partit Elx-Barça, i ha recordat que ERC ha demanat la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska: "No és un fet anecdòtic ni excepcional, ha anat passant de forma sistemàtica en tot l'Estat".
ENERGIES RENOVABLES
Respecte a les energies renovables, després de la compareixença a Alcarràs (Lleida) del president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que "és evident que Catalunya ha d'avançar cap a la implantació de l'energia renovable amb molta més ambició" que en els últims temps i respectant la sobirania territorial.
Així mateix, ha reivindicat que molts dels projectes que està fent ara el Govern són en part gràcies al treball fet per ERC, encara que ha reconegut que "mai s'ha fet prou" i que sempre poden fer més.
De cara al nou curs polític, Alamany ha situat entre les prioritats solucionar "el caos de Rodalies", el traspàs de les infraestructures de mobilitat i la culminació del model de finançament singular, argumentant que són els problemes que afecten el dia a dia i la quotidianitat de la gent.
BARCELONA
Alamany, que és també candidata a l'alcaldia de Barcelona, ha demanat a l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que faci complir la llei per defensar el català, després que l'Ajuntament hagi reconegut que no sanciona els comerços que incompleixen la normativa lingüística.
La dirigent republicana ha qüestionat que Collboni s'atribueixi ser l'alcalde que més ha fet pel català i ha considerat que la defensa de la llengua ha de demostrar-se amb mesures concretes, ja que "per protegir el català, el que cal fer és fer complir la llei".