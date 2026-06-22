Alamany (ERC) creu que ara comencen "les primàries de debò" entre Junts i AC a Barcelona

BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
La secretària general i portaveu d'Esquerra Republicana (ERC), Elisenda Alamany, ha assegurat que ara comencen "les primàries de debò" entre els candidats de Junts i Aliança Catalana a l'alcaldia de Barcelona.
"Els candidats de Junts i AC ja han estat escollits i sembla que ara començaran les primàries de debò entre aquests dos candidats", ha expressat la portaveu aquest dilluns en una roda de premsa a la seu del partit.
Jordí Martí va ser escollit aquest diumenge com a candidat a alcalde de Barcelona per Junts i, en el cas d'Aliança Catalana, Jordi Aragonès va ser escollit com a líder de la formació a Barcelona el divendres.